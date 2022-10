Medaillenflut zum Auftakt im Schulsport

Der erste Wettkampf bringt schon eine große Menge an Edelmetallen.

LINDAU. Besser hätten die Wettkämpfe im diesjährigen Schulsport nicht starten können. Traditionell geht der über die Grenzen hinaus bekannte und stark besetzte internationale Bodensee Schulcup zum Beginn eines Schuljahres in Szene. In mehreren Disziplinen in der Leichtathletik und im Handball messen sich Zwölf bis Fünfzehnjährige Schüler aus dem Ländle mit Alterskollegen aus der Schweiz und Deutschland. Alle sechs teilnehmenden Schulen aus Vorarlberg trugen sich in in die Medaillenränge ein. Gold gab es für die Sportmittelschule Hohenems Markt in der Leichtathletik der Burschen. Silber erreichten die weiblichen und männlichen Sportler der SMS Wolfurt und mussten sich nur den Knaben von Hohenems geschlagen geben. Platz zwei im Handballbewerb der Mädchen ging an die BG Bregenz Blumenstraße. Abgerundet wurde das Klassevorstellung auf der Insel in Lindau mit zwei Bronzenen durch die SMS Bregenz Schendlingen der Mädchen in der Leichtathletik und der PG Mehrerau im Handball. 2024 wird das internationale Schulsportfestival wieder in Bregenz stattfinden, die kommende Auflage 2023 geht in Konstanz über die Bühne.