Med Konkret: Krebs ist nicht gleich Krebs

Im Med Konkret Webinar informieren heute ab 18 Uhr Experten zum Thema Krebs: individualisierte Therapien und Covidimpfung.

Rund 1700 Personen erkranken in Vorarlberg pro Jahr neu an Krebs. Doch längst nicht mehr werden beispielsweise zwei Lungentumore in einen Topf geworfen. „Jeder Krebs hat eine eigene Charakteristik und daher auch individuelle Eigenschaften“, erklärt Primar Thomas Winder. Diese lassen sich dank modernster Medizintechnik in den meisten Fällen bis ins kleinste Detail eruieren, was wiederum eine gezielte Behandlung möglich macht. Der Onkologe zieht bei diesem Thema gerne den Vergleich mit den Menschen heran: „Wir alle sind Menschen und gleichzeitig doch so verschieden.“ Ähnlich verhält es sich mit dem Krebs. Personen mit der gleichen Krebserkrankung können höchst unterschiedliche Behandlungsbedürfnisse haben. Diese gilt es, herauszufiltern.