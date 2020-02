Mechatronik ist vielseitig und abwechslungsreich

Die illwerke vkw bieten ab Herbst eine Mechatroniklehre an. Die VN haben sich mit Lehrlingsausbildner Klaus Müller unterhalten.

Im Herbst starten die illwerke vkw eine neue Ausbildungsschiene. In Zukunft wird es für junge Menschen die Möglichkeit geben, im Energieunternehmen eine Lehre als Mechatroniker zu absolvieren. Klaus Müller (44) ist Lehrlingsausbildner in Vandans und wird in Zukunft neben den Elektrotechnikern und Seilbahntechnikern auch für die Mechatroniklehrlinge zuständig sein. Im VN-Interview erklärt er die Inhalte der Lehre.

Was sind die Schwerpunkte in der Ausbildung zum Mechatroniker?

Müller: Wir haben uns für das Modul Automatisierungstechnik entschieden, das bedeutet, dass es, wie der Name sagt, stark um die Automatisierungsinhalte geht. Sensorik, Aktorik sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sind wesentliche Inhalte in diesem Berufsbild. Es gibt aber auch den mechanischen Bereich – Pneumatik, Hydraulik, aber auch Bohren, Drehen, Fräsen und Schweißen gehören hier dazu. Dazu kommen das Anfertigen und Lesen von Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen.

Müller: Wir haben eine sehr gut ausgestattete Lehrwerkstätte. Wir arbeiten dabei in Hinblick auf Digitalisierung und Industrie 4.0 mit den neuesten Lehrmitteln. Dazu werden neben der fachlichen Ausbildung auch viele interessante Seminare angeboten. Wir organisieren Exkursionen und haben Austauschprogramme im In- und Ausland. Außerdem gibt es die Gelegenheit, die Lehre mit Matura zu machen. Wir bieten bei Bedarf innerbetriebliche Nachhilfe an, wenn es mal wo stockt. Zu guter Letzt gibt es von Anfang an ein sehr gutes Einkommen, dass bei guten Leistungen durch eine zusätzliche Prämie nochmals verbessert werden kann. Auch gibt es für unsere Lehrlinge noch diverse Annehmlichkeiten wie etwa eine kostenlose Jahreskarte für die illwerke-Bahnen.