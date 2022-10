Mc Donalds mit Inklusions-Preis ausgezeichnet

Das Vorarlberger Unternehmen erhielt für seine Vorbildrolle einen Award.

Schon vielfach wurde McDonald’s Franchisenehmer Loek Versluis für seine Aktivitäten als Arbeitgeber und sein Engagement für seine Mitarbeiter:innen geehrt. Nun erhielt der erfolgreiche Vorarlberger Unternehmer für seine Vorbildrolle im Bereich der inklusiven Beschäftigung in seinen McDonald’s Restaurants den renommierten Inklusionspreis 2022 für Vorarlberg der Austrian Leading Companies-Awards.

Mit einer angeborenen Beeinträchtigung, nach einer schwerwiegenden Erkrankung oder einem gravierenden Unfall mit Folgen scheint der (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt oft mit großen Hürden und Herausforderungen verbunden. Der ALC-Inklusionspreis für Vorarlberg, den Franchisenehmer Loek Versluis für sein Engagement hinsichtlich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen kürzlich in Feldkirch entgegennahm, soll nicht nur Betroffenen Mut machen, sondern auch Beispiele von gelungener, inklusiver Beschäftigung vor den Vorhang holen. Ziel ist es ebenso, weitere Unternehmen zu motivieren, Diversität und Inklusion als Verantwortung und Chance wahrzunehmen und diese ins unternehmerische Handeln zu integrieren. Loek Versluis folgt als Preisträger auf große Unternehmen wie die Bank Austria, den Drogeriemarkt dm, Sonnentor, Zotter oder das Landeskrankenhaus Hohenems.

„Das gesamte Team in allen unseren McDonald’s Restaurants im Ländle profitiert von der Vielfalt jedes einzelnen Menschen. Inklusive Beschäftigung ist ein wichtiger Teil unseres unternehmerischen Erfolgs – daher sind wir sehr stolz auf die verliehene Auszeichnung. Wir bieten unseren Mitarbeiter:innen einen sicheren Arbeitsplatz, spannende Weiterbildungsmöglichkeiten und beste Arbeitsbedingungen. Es freut uns sehr, dass unser langjähriges Engagement diese hochrangige Anerkennung findet“, so McDonald’s Franchisenehmer Loek Versluis, dessen Betriebe bereits 2019 mit dem Inklusionspreis des Sozialministeriumservice Vorarlberg ausgezeichnet wurden.

Die Förderung seiner Mitarbeiter:innen in den McDonald’s Restaurants nimmt für den Vorarlberger Franchisenehmer Loek Versluis einen hohen Stellenwert ein. So wurde der Erfolgsunternehmer bereits selbst mehrfach ausgezeichnet – etwa kürzlich zum wiederholten Mal mit dem Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenso sind fünf Versluis-Restaurants als „Great Place to Work ®“ zertifiziert und erhielten das Zertifikat „Vorarlbergs Beste Arbeitgeber im Tourismus“.