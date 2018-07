Mbappé spendet seine gesamte WM-Prämie

Kylian Mbappe drückte der Fußball-Weltmeisterschaft trotz seiner jugendlichen 19 Jahre den Stempel auf. Jetzt zeigt er, dass er nicht nur einen goldenen Fuß, sondern auch eine goldenes Herz besitzt.

Die pfeilschnellen Antritte stellten die gegnerischen Abwehrspieler ein ums andere Mal vor unlösbare Probleme. Mit dem Doppelpack gegen Argentinien im Achtelfinale und seinem Finaltor gegen Kroatien trug er sich zudem in die Geschichtsbücher ein.

Jetzt zeigte der 19-jährige Jungstar von Paris Saint-Germain, dass er auch ein ganz großes Herz hat. Kylian Mbappé kündigte an, seine komplette WM-Prämie zu spenden. Damit will er etwas von seinem Glück abgeben. Das geld geht an ene Organisation, die behinderten und kranken Kindern kostenlosen Sport-Unterricht ermöglicht.