Mbappé schießt PSG spät zum Sieg - Man City souverän

Kylian Mbappé schoss Paris SG mit einem Treffer in der Nachspielzeit zum verdienten 1:0-Sieg gegen Real Madrid. Man City deklassiert Sporting Lissabon mit 5:0.

Zum Auftakt der Achtelfinal-Serie der Champions League kam es am heutigen Abend gleich zum großen Schlager zwischen Paris SG und Real Madrid. Zudem empfing Sporting Lissabon den Titelfavoriten Manchester City. Neu ist, dass es seit diesem Jahr keine Auswärtstor-Regel mehr gibt.

Später Siegtreffer in Paris

In Paris übernahmen die Hausherren auch ohne Neymar und Sergio Ramos von Beginn weg die Kontrolle und hatten durch Di Maria bereits in der fünften Minute die erste gute Chance. Real fand hingegen überhaupt nicht ins Spiel und hatte Glück, dass Mbappé nach schöner Messi-Vorarbeit in Bedrängnis an Real-Schlussmann Courtois scheiterte. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurden die Chancen von Paris weniger und Real konnte besser dagegenhalten. Wirklich gefährlich wurden Benzema und Co. jedoch nicht und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Messi vergibt Elfmeter

Auch in der zweiten Halbzeit war Paris das deutlich aktivere und bessere Team. Nachdem zunächst einige Möglichkeiten ungenutzt blieben, gab es nach einem Foul von Carvajal an Mbappé Elfmeter für Paris. Doch Messi scheiterte an Courtois (62.). Auch in weiterer Folge blieb Paris am Drücker und wurde in der Nachspielzeit belohnt. Kylian Mbappé ließ gleich mehrere Real-Spieler stehen und erzielte wenige Sekunden vor dem Abpfiff den hochverdienten 1:0-Siegtreffer.

Manchester City souverän

Im zweiten Achtelfinal-Duell machte Manchester City auswärts bei Sporting Lissabon bereits früh alles klar. Riyad Mahrez (9.), Bernardo Silva (17./44.) und Phil Foden (32.) sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Sporting gegen souverän agierende Engländer nichts entgegen zu setzen. In der 58. Minute erhöhte Sterling noch auf 5:0 und sorgte so bereits frühzeitig für den Endstand. Nach diesem klaren Hinspiel-Ergebnis kann Manchester City bereits für das Viertelfinale planen.

