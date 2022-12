Erste Bormio-Abfahrt ohne ÖSV-Ass Matthias Mayer

Ski-alpin-Olympiasieger Matthias Mayer verpasst die Abfahrt am heutigen Mittwoch in Bormio (Start 11.30 Uhr/live ORF 1).

Wie der ÖSV in der Früh mitteilte, seien bei dem Kärntner in der Nacht Magen-Darm-Probleme aufgetaucht, die ihn zu einem Verzicht bewogen hätten. Ein Antreten im Super-G am (morgigen) Donnerstag sei noch offen, hieß es.

Ein Speed-Double auf der Stelvio-Piste verschafft Österreichs Ski-Männern noch zwei Chancen, mit mehr als einem Sieg in der Weltcup-Saison ins neue Jahr hineinzufeiern. In den Trainings für die Abfahrt am Mittwoch zeigte Matthias Mayer noch als Vierter und Dritter auf, der Kärntner war in Bormio bereits zweimal Sieger. Schnellster war am Dienstag Aleksander Aamodt Kilde - der Norweger hat von den bisher vier Abfahrten in diesem Winter drei gewonnen.