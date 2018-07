May befördert Verbündeten - Machtkampf um Brexit geht weiter

Nach dem Rücktritt des britischen Außenministers Boris Johnson im Streit über den Brexit hat Premierministerin Theresa May ihr eigenes politisches Lager gestärkt und damit Kampfeswille gezeigt. Die Regierungschefin machte den bisherigen Gesundheitsminister Jeremy Hunt zum neuen Außenminister, der vor dem Brexit-Referendum für den Verbleib der Briten in der EU geworben hatte.

May, die am Montag mir Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammengetroffen war, will eine enge Verbindung Großbritanniens mit der EU erhalten und liefert sich mit den Brexit-Hardlinern in ihrer konservativen Partei einen erbitterten Machtkampf. Hunt schrieb in der Nacht auf Twitter, es sei eine “riesige Ehre”, in dieser entscheidenden Phase der britischen Geschichte zum Außenminister ernannt zu werden.