Irans Außenminister schließt Dialog mit den USA aus

"Nein, es gibt keine Möglichkeit für Verhandlungen."

“Die Eskalation durch die USA ist inakzeptabel”, sagte der iranische Außenminister Mohammed Jawad Zarif am Donnerstag bei einem Besuch in Tokio. Zarif hat einen Dialog mit den USA zum Abbau der aktuellen Spannungen ausgeschlossen. “Nein, es gibt keine Möglichkeit für Verhandlungen”, sagte Zarif nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag in Tokio. Demnach antwortete er auf eine Frage, ob er offen für bilaterale Gespräche mit Washington sei, um die Spannungen abzubauen.