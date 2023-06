Max Verstappen Schnellster in Kanada-Quali

Max Verstappen greift am Sonntag nach dem 100. Sieg des Formel-1-Rennstalls Red Bull Racing.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc (11.) und der WM-Zweite Sergio Perez (12.) im Red Bull blieben in Q2 auf der Strecke. Die Bestzeit in diesem Segment stellte Williams-Pilot Alexander Albon auf, der schließlich auf dem zehnten Platz landete. Der Thai-Brite hatte zum richtigen Moment die Trockenreifen aufgezogen. Auf nasser Strecke fand die Konkurrenz in Q3 dann kein Mittel gegen Regen-Spezialist Verstappen, dem eine schnelle Runde reichte.

Verstappen jagt am Sonntag seinen 41. Grand-Prix-Sieg. Gelingt ihm dieser, hätte der 25-Jährige in seiner Karriere bereits so viele geschafft wie der 1994 verstorbene Dreifach-Champion Ayrton Senna. Für Red Bull geht es um den 100. Sieg seit der Team-Gründung. Der österreichisch-britische Rennstall hatte 2005 seine erste Saison in der Formel 1 bestritten.