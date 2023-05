Max Verstappen krönt Aufholjagd mit Sieg in Miami

Max Verstappen holte sich beim GP von Miami von Startplatz 9 kommend den Sieg vor Teamkollege und Pole-Mann Sergio Perez und Fernando Alonso.

In Miami ging heute der fünfte Grand Prix der Saison über die Bühne. Die Siege in den bisherigen vier Rennen gingen ausschließlich an Max Verstappen und Sergio Perez in den Red Bulls. Die Pole Position holte sich gestern in einem turbulenten Qualifying Sergio Perez überraschend vor Fernando Alonso im Aston Martin und Carlos Sainz im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen musste sich mit einem 9. Rang zufrieden geben.