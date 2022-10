Max Verstappen holt sich Pole-Position in Mexiko

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull startet beim morgigen GP von Mexiko von der Pole-Position. Dahinter stehen mit Russel und Hamilton die beiden Mercedes-Piloten.

Nach den Leistungen in den Trainings ging Mercedes als Favorit in die heutige Qualifikation für den Grand Prix von Mexiko. Für den alten und neuen Weltmeister Max Verstappen galt es, sich eine gute Ausgangslage für das Rennen zu verschaffen, in dem er mit dem 14. Saisonsieg einen Rekord aufstellen wollte.