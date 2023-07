Max Verstappen auch in Spa eine Klasse für sich

Weltmeister Max Verstappen holte sich beim GP von Belgien den Sieg vor Teamkollege Sergio Perez und Pole-Mann Charles Leclerc.

Gleich zu Beginn musste der im Sprint so starke Piastri nach einer Berührung mit Sainz seinen Wagen aufgrund eines Schadens in der Radaufhängung abstellen. An der Spitze ließ sich Perez davon nicht beirren, ließ Leclerc hinter sich und übernahm die Führung. Doch dahinter machte Verstappen Platz um Platz gut und setzte sich nach 17 Runden an die Spitze. Unsicherheit herrschte zeitweise im gesamten Feld, weil Regen angesagt war. Dieser blieb jedoch aus und so drehte Verstappen an der Spitze souverän seine Runden.