Max Franz feiert Abfahrtssieg in Lake Louise

Der Kärntner Max Franz jubelt mit Startnummer eins über den Abfahrtssieg in Lake Louise. Innerhofer und Paris (beide ITA) komplettieren das Podest.

Mit der Abfahrt in Lake Louise (CAN) stand die erste Abfahrt der Saison im alpinen Ski-Weltcup auf dem Programm. Für den ÖSV sollte in diesem Rennen eine lange Serie endlich zu Ende gehen.

Acht Jahre ist es her, als Michael Walchhofer als letzter Österreicher die Abfahrt von Lake Louise gewinnen konnte. Am heutigen Samstag trug sich mit Max Franz der nächste ÖSV-Läufer in die Siegerliste in Kanada ein.