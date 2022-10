Maurer: Maskenpflicht kommt zurück "wie immer angekündigt"

Was bereits gemunkelt wurde, könnte nun bald wieder eintreffen: Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer kündigte an, dass die Maskenpflicht im Winter wohl ein Comeback erleben werde.

In ihrem Statement nach der Wiederwahl von Alexander Van der Bellen bestätigt Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer aktuelle Gerüchte um die Rückkehr der Maskenpflicht in Österreich: Die Maske werde voraussichtlich im Winter in Innenräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln und im Lebensmittelhandel zurückkommen. Es gebe einen Varianten-Management-Plan, der genau festlege, wann welche Maßnahmen zu treffen seien.