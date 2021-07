Mauersanierung am Liebfrauenberg

Historische Natursteinmauern in Rankweil werden fachgerecht saniert und erhalten.

RANKWEIL. Seit exakt einem Jahrzehnt kümmert sich die Marktgemeinde Rankweil um den Erhalt der Trockensteinmauer auf dem Liebfrauenberg. In mehreren Etappen werden entlang dem Aufgang zur Basilika immer wieder mehrere Meter der Mauer ausgebessert und zum Teil erneuert. Die Mitarbeiter der Firma Wilhelm & Mayer sind derzeit wieder dran ein Stückchen der Mauer zu sanieren. Im Zuge sämtlicher Renovierungsarbeiten wird auch darauf geachtet, dass die kleinen Öffnungen zwischen den Steinen erhalten bleiben, um damit einen wichtigen Lebensraum für die heimischen Eidechsen und der Pflanzenwelt am Liebfrauenberg nachhaltig sichern zu können. In den nächsten Wochen wird auch entlang des Klostergässele die Mauer saniert und auf den neuesten Stand gebracht. VN-TK