Matura und Covid: "Werden von der Regierung im Stich gelassen"

Die Schulen sollen erst am 24. Jänner wieder öffnen können. Vor allem die Maturanten kämpfen mit Sorgen und Ängsten, wenn sie einen Blick in die Zukunft - und vor allem ihren Abschluss - werfen.

"Ein ungutes Gefühl"

Laura, 19, Aufbaulehrgang (AUL) an der HLW Marienberg: "Die Maturanten fühlen sich im Stich gelassen. Wir hängen in der Luft und niemand weiß so richtig wie es weitergeht, ich habe große Ängste vor der Matura. Wir haben so viele Fragen, die uns niemand beantworten kann. Komen wir überhaupt durch das Schuljahr? Oder dürfen wir überhaupt zur Matura antreten? Findet die Matura überhaupt statt? Und falls ja, in welcher Form? Alles was man tun kann ist jetzt fleißig mitlernen und alle Aufgaben erfüllen, die von einem erwartet werden. Für mich ist das Home-Schooling extrem anstrengend. Zuhause lernt man viel weinger, man ist immer abgelenkt. Jeder Lehrer will einfach nur sein Fach durchbringen - das heißt, man sitzt doppelt so lange, wie in der. Wir bekommen sehr viele Arbeitsaufträge und fühlen uns gestresst. Ich war insgesamt 7 Wochen in der Schule. Die schriftliche Matura wurde bereits um ein paar Wochen verschoben - jetzt können wir auf diese zwar mehr lernen, aber dafür haben wir dann bei der mündlichen Matura das Problem, dass wir weniger Zeit zum Lernen haben. Das ganze Jahr war eine einzige Katastrophe für mich."