Matura: Direktoren vs. Schüler

Dr. Manfred Hämmerle (Direktor BHAK/BHAS Bregenz): Es wird etwa die Zahl der Themenkörbe in Mathematik an der AHS reduziert. An der BHS können diese in Absprache mit dem Schulleiter reduziert werden. Zwischen schriftlicher und mündlicher Matura liegen drei Wochen, in welchen man sich intensiv vorbereiten kann. Ich denke, viele Schüler sind bereit, etwas zu leisten, um sich dann zu freuen. Was mich erstaunt, ist, dass die Schüler sich so auf die Mündliche festlegen. In Wirklichkeit meine ich, dass die Schriftliche schwerer ist. Ich bin überzeugt, dass das Ministerium hier Augenmaß haben muss, um eine Prüfung zu gestalten, die für die Schüler fair und machbar ist. Ein weiterer Punkt, der für die mündliche Matura spricht, ist, dass schon Personalchefs zu mir kommen, die sagen: ‚Ich schau mir an, ob die mündliche Matura gemacht wurde.‘