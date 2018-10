Matura abgeschlossen, Fußball im Mittelpunkt

20-jähriger Mathias Hänsler aus Mellau spielt als Übergangslösung beim Tiroler Westligisten Schwaz

„Mein Ziel ist es noch sicher den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Ich denke, dass die Regionalliga West ein gutes Sprungbrett für junge talentierte Spieler darstellt. Vorerst will ich mich aber auf die Aufgabe in Schwaz konzentrieren. So viele Partien wie möglich zu bestreiten und mich permanent weiterentwickeln“, sagt Mathias Hänsler. Der erst 20-jährige Bregenzerwälder aus Mellau steht nun das zweite Jahr in Schwaz unter Vertrag. Zumeist kommt Hänsler auf der linken Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv aber erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz. Mit Patrick Knoflach und David Oberortner haben die Tiroler auf dieser Position zwei außergewöhnlich starke Akteure zur Verfügung und Hänsler buhlt noch um einen Stammplatz. Für Hänsler wäre die Sechserposition die perfekte Lösung, aber dort findet er keine Berücksichtigung. Im Vorjahr entschied sich der Wälder in Innsbruck die Matura nachzuholen, welche er nun vor Kurzem nach zehn Monaten in einer Privatschule in Innsbruck erfolgreich abgeschlossen hat. Das Pendeln zwischen Vorarlberg und Tirol war unvorstellbar und deshalb kam der Kontakt zu Schwaz zustande. Auch ein Wechsel zum FC Kufstein stand zur Auswahl. „Ich fühle mich in Schwaz pudelwohl und der Trainer schenkt mir das Vertrauen“, so Hänsler. Deshalb hat er nochmals in Schwaz einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Neben dem Fußball beginnt für Hänsler nun demnächst in Tirol ein zehnmonatiges soziales Jahr an einer Volksschule in der Nähe von Innsbruck. Nach dem sozialen Jahr, das im Oktober 2019 endet, wäre es für Hänsler bestens wenn es natürlich mit einem Vertrag im Profifußball klappen würde.