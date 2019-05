Matthias Strolz jubelt auf Twitter über (Vorarlberger) NEOS-Ergebnis

Mit den Hashtags #TagderFreude #SatteltDiePferde oder #WirsinDran kommentiert der Ex-NEOS-Chef gewohnt euphorisch und bildhaft den Erfolg seiner einstigen Partei bei der EU-Wahl.

“Portfolio-Unternehmer & Gärtner des Lebens” ist er laut seinem Twitter-Profil jetzt, früher war er Gründer und Chef der österreichischen NEOS-Partei. Auf Twitter jubelt Strolz heute gewohnt euphorisch und bildhaft über den Erfolg seiner ehemaligen Partei bei der EU-Wahl. Speziell in Vorarlberg fällt das Ergebnis ohne Briefwahlstimmen mit 17,10 Prozent höchst erfreulich aus – also doppelt so vielen Stimmen wie auf Bundesebene (8,15 Prozent).