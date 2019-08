Matthias Flatz rettet RW Rankweil noch einen Punkt

RANKWEIL. Noch lange wurde nach dem Schlusspfiff auf der Rankweiler Gastra über die letzte Aktion der Partie zwischen Rankweil und Austria Lustenau Amateure gesprochen. Austria Lustenau Goalie Marcel Stumberger hat nach Angaben von Schiri Thomas Gangl den durchbrechenden Rankweiler Mittelfeldspieler Matthias Flatz regelwidrig zu Fall gebracht und sofort auf den Elfmeterpunkt gezeigt. Der RW-Offensivkünstler rettet mich seinem sicher verwandelten Strafstoß und seinem zweiten Treffer in diesem Kellerduell den Hausherren noch einen Punkt. Damit verbesserte sich die Elf um Trainer Stipo Palinic sogar auf den sechsten Tabellenplatz der VN.at Eliteliga Vorarlberg. „Wir hätten die Partie nach Seitenwechsel frühzeitig entscheiden müssen, aber am Ende ist die Punktteilung gerecht“, so Palinic. Die Austrianer haderten natürlich mit dem Unparteiischen, weil nach ihrer Ansicht es nie und nimmer ein Elfmeter gewesen ist. Damit bleibt die zweite Kampfmannschaft der Austria noch ohne Erfolg und Schlusslicht. Die Grün-Weißen mit den Kaderspielern Marcel Stumberger, Juninho, Christian Schilling und Amoy Brown in Rankweil angetreten, hatten zwar mehr Spielanteile und vergaben auch in Hälfte zwei einige gute „Sitzer“. Rankweil war mit dem Remis letztendlich zufrieden, weil auch die fünf Stammspieler Marvin Lins, Dominik Grasser, Timo Wölbitsch, Mathias Bechter und Manuel Pose fehlten.