"Mate 30" - Huawei stellt neue Super-Handys vor

Die Geräte besitzen: Drei Kameras, neuartigem Bildschirm, 3D-Gesichtserkennung und Super-Akku. Aber keine Google-Apps.

Der Chef des Huawei-Verbrauchergeschäfts, Richard Yu, betonte in dieser Situation, die Mate-30-Smartphones seien Konkurrenz-Modellen von Apple oder Samsung überlegen, etwa bei der Geschwindigkeit des 5G-Datenfunks oder der Batterieleistung. Um die Lichtstärke der verbauten Vierfachkamera von Leica zu demonstrieren, präsentierte Yu auf der Bühne das Nachtbild einer Berglandschaft - als Vergleichsbild von einem Samsung Galaxy Note 10 war nur ein schwarzes Viereck zu sehen. Dabei wurde auch deutlich, wie sich Huawei an ein Leben ohne Google anpasst: "Man braucht keine anderen Foto-Apps"

Ohne Google-Apps

Schon im Vorfeld erklärte Google, dass es keine Apps (Gmail, YouTube, Chrome) für die neueste Huawei-Serie bereitstellen wird. Zugleich wurden bei der Präsentation in München nur Euro-Preise der Geräte genannt, was zumindest auf Pläne für eine Markteinführung in Europa hinweist. Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China ist unklar, ob das Handy überhaupt jemals in Österreich/Deutschland etc. in den Handel kommt. Das wäre ein herber Rückschlag für die Chinesen, die eigentlich mit ihren leistbaren Spitzen-Smartphones die Nummer 1 auf dem Weltmarkt werden wollten. Und auf dem Thron sitzt, bekanntlich seit vielen Jahren, niemand geringerer als Apple.