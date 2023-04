Matchball für RHC Wolfurt oder Montreux

Die ersten beiden Partien haben schon gezeigt, dass kein Team die Favoritenrolle übernimmt. Nach dem souveränen 3:0 Heimsieg und der am Ende trotz guter Leistung deutlichen 0:4 Niederlage in Montreux, ist spätestens vor dem mental wichtigen Spiel 3 allen Beteiligten klar, das nur volle Konzentration auf das Wesentliche zum Erfolg führen kann. Es sind die berühmten Kleinigkeiten, die am Ende entscheiden können. Wolfurt hat den Vorteil, in der gewohnten HockeyArena mit der lautstarken Unterstützung der eigenen Fans auflaufen zu können. Kilian Laritz ist jedoch angeschlagen und versucht auf die Zähne zu beißen und bis Spielbeginn wieder fit zu werden. Der Sieger kann bereits in der Folgewoche bei einem weiteren Erfolg den Finaleinzug feiern, die andere Mannschaft hingegen die Situation erleben, bereits vor dem Mai das Saisonende akzeptieren zu müssen. Die Zielsetzung ist also klar und die Brisanz dieses Aufeinandertreffens, entsprechend groß.