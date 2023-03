„Match the Bürgermasta" geht in die dritte Runde

Im Vorderwald heißt es wieder: Wer radelt mehr als der Bürgermeister?

Vorderwald. Nach dem Erfolg des Radl-Matches im letzten Jahr heißt es auch heuer wieder mitmachen bei „Match the Bürgermasta“. Wer in den Gemeinden Doren, Hittisau, Lingenau, Langenegg, Sulzberg und Riefensberg beim Fahrradwettbewerb RADIUS 2023 mitmacht und mehr Fahrradkilometer als der Bürgermeister seiner Gemeinde erradelt, nimmt an der Spezialverlosung der Aktion „Match the Bürgermasta“ teil.