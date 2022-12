Masters-Plan: Wann die Teams vom Beginn spielen

85 Teams sind beim 25. Wolfurter Hallenmasters im Einsatz.

Qualifikation: In sechs Gruppen spielen die 1b/1c-Teams plus die Kampfmannschaft von SC BW Dornbirn (30) einen eigenen Turnierdurchgang. Dreizehn Mannschaften steigen in die Vorrunde auf. NEU: Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten der Qualfikation qualifizieren sich direkt für die Vorrunde.