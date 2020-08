Mit diesen Maßnahmen will Ischgl einen neuerlichen Corona-Ausbruch verhindern

Der vormalige Corona-Hotspot Ischgl stellte am Freitag ein Bündel an Maßnahmen für die Ski-Saison 2020/21 vor. Der Tiroler Touristenort schränkt unter anderem das Apres-Ski massiv ein.

Die Sommersaison ist zwar noch nicht ganz vorbei, trotzdem hat der Tiroler Wintersportort Ischgl, der im Frühjahr als Corona-Hotspot in die Negativschlagzeilen geraten war, schon Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 in der kommenden Wintersaison erarbeitet. Neben einer Gäste-Screeningstation und Abwassermonitoring wird das Apres-Ski massiv eingeschränkt werden.

Bündel an Maßnahmen

Mit einem Bündel an Maßnahmen wolle man weit über die behördlichen Vorgaben hinaus gehen, hieß es seitens der Verantwortlichen am Freitag. So sollen in der kommenden Wintersaison alle Mitarbeiter mit einem aktuellen negativen Covid-19-Test anreisen bzw. vor Ort noch vor Saisonstart getestet werden. Während der Saison werden den Mitarbeitern dann laufend Testmöglichkeiten angeboten.