Massiver Rückstau an der Grenze zu Deutschland

Nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Grenze zu Österreich zu schließen, herrscht nun an den Vorarlberger Grenzübergängen massiver Rückstau in Fahrtrichtung Deutschland.

Aufgrund der Grenzkontrollen kommt es derzeit zu einem massiven Verkehrsaufkommen an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen in Vorarlberg. Unter anderem ist derzeit laut Polizei der Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland für alle Pkw gesperrt. Der Güterverkehr dürfe jedoch passieren. Eine Ab- und Umleitung findet vor Ort statt. Es staute sich laut Leserreporter-Angaben am Montagvormitag bis Hohenems.