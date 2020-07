Massiver Personalabbau bei Post: Wenn Helden zu Kostenfaktoren werden

Von der geplanten Systemisierung von Post-Standorten sind auch Bregenz und Koblach betroffen. VOL.AT traf Gewerkschaftsvertreter Franz Mähr.

Die Mitarbeiter der Post AG könnten bald die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise zu spüren bekommen. Die erst kürzlich als "Helden des Alltags" betitelten Postler werden nun zu Kostenstellen, so die Post-Gewerkschaft. Noch während der Coronakrise seien Systemstandsberechnungen vorgelegt worden, in denen sich die Auswirkungen des Lockdowns widerspiegeln und einen massiven Personalabbau vorsehen. Die bevorstehende Systemisierung mit Personalabbau soll in Vorarlberg die beiden Zustellbasen Bregenz und Koblach betreffen.

Zwang zur Systemisierung



Den erhobenen Vorwurf könne er so nicht bestätigen, erklärt Post-AG-Pressesprecher Markus Leitgeb auf VOL.AT-Anfrage. "Wir verzeichnen allerdings tatsächlich einen Rückgang bei den Briefen, der dazu führt, dass die bisherige Herangehensweise in diesem Bereich mitunter nicht mehr funktioniert", so der Sprecher der Post AG in einer Stellungnahme. "Das zwingt uns dazu, die Systemisierung für einzelne Standorte zu verändern."