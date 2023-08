Massiver Ausfall der Luftraumüberwachung sorgt für Chaos

Ausfall des britischen Flugsicherungssystems sorgt für Chaos: Hunderttausende Passagiere betroffen, Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet.

Wie The Independent berichtet, stehen Hunderttausende Flugpassagiere vor möglichen Verzögerungen und Annullierungen an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres. Der Grund: Ein Ausfall des Flugsicherungssystems.

Hauptkontrollsystem hat versagt

Das Hauptkontrollsystem von Nats, dem nationalen britischen Flugverkehrsdienst, hat versagt. Die Organisation, die ihren Sitz in Swanwick, Hampshire hat, ist für die Überwachung des britischen Luftraums verantwortlich. Infolge dieses Ausfalls werden Flugzeuge am Boden gehalten und dürfen nicht startet. Bereits in der Luft befindliche Maschinen könnten gezwungen sein, zu Flughäfen auf dem europäischen Festland umgeleitet zu werden.