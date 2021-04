Massive Probleme für den Sportschützenverein Rankweil

Monatelang war kein Spiel- und Trainingsbetrieb im Vereinslokal möglich. Einnahmen fehlen

RANKWEIL. Die Corona-Pandemie bringt den Sportschützenverein Rankweil in große Schwierigkeiten. Nur für kurze Zeit im September und Oktober letzten Jahres war an ein dezimiertes Training für die Aktiven Schützen möglich. Mehr als ein Jahr dauert nun schon der sportliche Stillstand an Wettkämpfen und von normalen Übungseinheiten in den Räumlichkeiten des ehemaligen Areal der Firma Thien in der Hadeldorfstraße in Rankweil. „Zum Glück werden wir von der Marktgemeinde Rankweil gut unterstützt und gefördert, sonst wäre der Fortbestand des Klubs sogar in Gefahr“, sagt Sportschützenverein Rankweil Obmann Stefan Abbrederis. Vor allem die zweimalige Absage des traditionellen Krapfenschießen mit viel Publikumsinteresse tut dem rührigen Verein verdammt weh. Die fehlenden Einnahmen von der Wirtschaft aber auch durch das Fehlen des Eintrittsgeld von der größeren Veranstaltung sorgen für finanzielle Schwierigkeiten. Unter normalen Rahmenbedingungen kommen auch viele Firmen oder Vereine von anderen Sportarten ins SSV Rankweil Trainingslokal um neben dem Schießen mit viel Spaßfaktor auch auf gesellschaftlicher Ebene für Abwechslung in ihrem Alltag zu sorgen.