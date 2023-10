Massive Expansion des Landbus Oberes Rheintal geplant

Fahrplanwechsel ab 10. Dezember bringt umfassende Neuerungen.

Am 10. Dezember dieses Jahres steht den Fahrgästen im Oberen Rheintal die größte Fahrplanumstellung seit Jahrzehnten bevor. Der Landbus Oberes Rheintal wird sein Angebot erheblich erweitern, darunter 23 neue Buslinien, 233 zusätzliche Haltestellen und die Erschließung von neun Betriebsgebieten.

30 Jahre Landbus Oberes Rheintal: Zeit für eine umfassende Optimierung

Vor 30 Jahren wurde der Landbus Oberes Rheintal gegründet und revolutionierte den Nahverkehr in den 15 Mitgliedsgemeinden der Region. Jetzt, drei Jahrzehnte später, wird das historisch gewachsene Busnetz einer grundlegenden Optimierung unterzogen.

Gemeindeverband und Verkehrsverbund initiieren umfangreiche Reform

Vor zwei Jahren starteten der Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal, der Verkehrsverbund Vorarlberg und die Vorderlandgemeinden einen intensiven Prozess zur Reform des Landbussystems. Die Umsetzung dieses mutigen Schritts, der beträchtliche finanzielle Mittel erfordert, wird am 10. Dezember 2023 in Kraft treten, gleichzeitig mit anderen Angebotserweiterungen im Vorarlberger Zug- und Busnetz.

Finanzierung und Klimaschutz im Fokus

Die Erweiterung des Angebots in den Abendstunden und am Wochenende, die Schaffung neuer Verbindungen, die Stärkung von Knotenpunkten, die Verbesserung der Bahnanbindung und die Beschaffung von 12 zusätzlichen Bussen werden durch Bundesmittel, Landesmittel und Gemeindefinanzierungen unterstützt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf etwa 4 Millionen Euro, wovon die Gemeinden 1,5 Millionen Euro tragen.

Ein Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr und Klimaschutz

Roman Kopf, Obmann des Gemeindeverbandes Personennahverkehr Oberes Rheintal, betont das Ziel einer nahtlosen öffentlichen Mobilität und hebt die Bedeutung des Ausbaus für den Klimaschutz hervor. Mit dieser umfangreichen Erweiterung des öffentlichen Verkehrs wird ein wichtiger Schritt in Richtung Reduktion des Individualverkehrs im Oberen Rheintal unternommen.

Neuer Fahrplan und die Bedeutung der Information für Fahrgäste

Solch umfangreiche Änderungen erfordern von den Fahrgästen eine gewisse Umstellung. Martin Schreiber, Geschäftsführer des Landbus Oberes Rheintal, appelliert an die Fahrgäste, sich rechtzeitig über die neuen Angebote zu informieren und den "Infobus on tour" zu nutzen, um aus erster Hand Informationen zu erhalten.

Rubbel-Spaß und klimafreundliche E-Busse

Zusätzlich zur Informationsoffensive bietet der Landbus Oberes Rheintal ein Rubbellos-Spiel an, bei dem Fahrgäste attraktive Preise gewinnen können. Darüber hinaus wird die Busflotte des Oberen Rheintals um zwölf neue E-Busse erweitert, was einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundlicher Mobilität darstellt.