Massenschlägerei nach Austria-Lustenau-Match

Am Sonntagabend, dem 10. März, kam es im Anschluss an ein Fußballspiel in Bregenz zu heftigen Ausschreitungen am Bahnhof Buchloe in Bayern.

Rund 100 Fans zweier rivalisierender Fangruppen gerieten in eine Massenschlägerei, die sowohl im Bahnhof als auch in einem Zug stattfand. Nach mehreren Notrufen gegen 21:30 Uhr rückten insgesamt 63 Streifenwagen verschiedener Polizeipräsidien und der Bundespolizei aus. Der Zugverkehr wurde daraufhin vorübergehend eingestellt. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die meisten Beteiligten bereits entfernt. Die Aufregung um vermeintliche Schüsse stellte sich später als durch Pyrotechnik verursacht heraus.

Zug beschädigt

Die Auseinandersetzung geht auf ein Fußballspiel zurück, das um 17:00 Uhr zwischen den Clubs Blau-Weiß Linz und SC Austria Lustenau in Bregenz ausgetragen wurde. Der SC Austria Lustenau erhält Unterstützung von Fans des FC Augsburg, die Ziel der Angriffe waren. Berichten zufolge lauerten etwa 20 bis 30 maskierte Anhänger von Blau-Weiß Linz am Bahnhof Buchloe auf die ankommenden Augsburger Fans. Bei der Ankunft des Zuges kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen, bei denen auch der Zug beschädigt wurde.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen verschiedener Delikte, darunter Körperverletzung, Sachbeschädigung, Störung öffentlicher Betriebe und Landfriedensbruch, eingeleitet und wertet derzeit Beweismittel und Videoaufnahmen aus.