Tumulte und Massenschlägerei im Finale der Wälder gegen EHC

all

all

self

self

Nach dem 2:1-Heimsieg von EC Bregenzerwald gegen Lustenau kam es zu Handgreiflichkeiten.

Das Finalduell um den Österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League ist in dieser Saison eine Vorarlberger Angelegenheit. Im ersten von zwei Finalduellen legte der EC Bregenzerwald Mittwochabend gegen Titelverteidiger EHC Lustenau mit 2:1 vor. Die Wende gelang im Mitteldrittel, in dem Bregenzerwald von 0:1 auf 2:1 stellte und den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Ganz ohne Reibereien lief es nach dem Abpfiff allerdings nicht ab, Sam Antonitsch wurde von Puschnik und Conelly attackiert, was zu einem größeren Tumult hinter dem Tor der Gäste führte. Ein deutliches Vorzeichen für ein spannendes Rückspiel in Lustenau, wie auch Felix Beck sich sicher ist: „Wir haben heute wirklich alles gegeben, aber damit ist noch nichts gewonnen. Wir wissen, dass in Lustenau ein noch härteres Spiel auf uns wartet. Wir haben gezeigt, dass wir gewinnen können und das wollen wir am Samstag auch machen und den Titel holen.“

Für die Lustenauer ist das Derby gegen die Wälder eine völlig neue Situation, waren doch in den bisherigen Finalserien immer die Red Bull Hockey Juniors der Finalgegner. Das Ziel für die Lustenauer ist klar defniert und lautet "Titelverteidigung". Die bisherigen Saisonduelle gingen an die von Trainer Mike Flanagan betreuten Löwen, die sich einmal mit 5:0 und einem 4:3 in Overtime gegen das Team von Markus Juurikkala durchsetzen konnte.

Mit den innerösterreichischen Spielen in der Alps Hockey League qualifizierten sich die beiden Ländle-Teams für das Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft, das coronabedingt einen etwas kuriosen Verlauf nahm: Der EC Bregenzerwald setzte sich in Kitzbühel deutlich mit 8:3 durch, das Rückspiel in Dornbirn entfiel aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen. Der EHC Lustenau schaffte den Finaleinzug sogar ohne Match, weil die beiden angesetzten Termine von den Red Bull Hockey Juniors nicht wahrgenommen werden konnten.

Die Löwen aus Lustenau stehen bereits zum vierten Mal in Serie im Finale, die Bregenzerwälder feierten Mittwochabend ihr Final-Debüt und das gleich mit einem Erfolg.

Das Hinspiel im Finalduell entschied der EC Bregenzerwald mit 2:1 für sich. Moritz Matzka und Simeon Schwinger erzielten im MItteldrittel die entscheidenden Treffer, nachdem zunächst David König für die Gäste vorlegte.

Das Rückspiel findet am Samstag, 12. Februar 2022 ab 17:30 Uhr im Löwengehege - auch bekannt als Rheinhalle - statt.

Staatsmeisterschaft Alps Hockey League

EC Bregenzerwald vs. EHC Lustenau

Mittwoch, 09. Februar, 2022, 19.30 Uhr, Messehalle Dornbirn

Torschützen EC Bregenzerwald: Moritz Matzka (27:58), Simeon Schwinger (36:06)

Torschütze EHC Lustenau: David König (6:18)