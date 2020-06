Maskenpflicht verhinderte Corona-Infektionen massiv

Die Maskenpflicht hat einer Studie zufolge womöglich Zehntausende Corona-Infektionen in Europa und den USA verhindert.

New York und Norditalien

So habe sich das Infektionsgeschehen dramatisch verändert, als die Maskenpflicht in Norditalien am 6. April und in New York am 17. April eingeführt worden seien. "Allein diese Schutzmaßnahme reduzierte die Zahl der Infektionen erheblich, und zwar um über 78.000 in Italien vom 6. April bis 9. Mai und um über 66.000 in New York City vom 17. April bis 9. Mai", berechneten die Wissenschaftler.