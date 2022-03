Maskenpflicht in Firmen - Wie läuft das bei Ihnen?

Eine Maskenpflicht rein für Ungeimpfte wäre in einer Firma aber rechtfertigbar, erklärt die Wirtschaftskammer Österreich angesichts des Endes der 3G-Nachweispflicht.

Da 3G am Arbeitsplatz für viele Betriebe hinfällig ist, dominieren aktuell drei Ansätze in heimischen Firmen: Der Verzicht auf die Maske in allen Bereichen, ein Tragen der Maske auf freiwilliger Basis oder eine Maskenpflicht in Begegnungszonen wie Gängen und Besprechungsräumen.