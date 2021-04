Maskenpflicht im Unterricht bleibt

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Samstag weitere Details zur Wiederaufnahme des flächendeckenden Präsenzunterrichts an den Schulen bekannt gegeben.

So wird an den Schulen weiterhin Maskenpflicht herrschen, Schulveranstaltungen bleiben verboten, Singen und Sport nur im Freien erlaubt. Zudem soll das Testregime laufend verbessert werden.

Bereits tags zuvor hatte die Bundesregierung bekannt gegeben, dass die Schulen mit 17. Mai wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das heißt, die Klassen werden wieder geschlossen anwesend sein und nicht mehr geteilt. An den Volksschulen gilt diese Regel bereits jetzt. Drei Mal pro Woche wird getestet.

Selbst- und PCR-Tests

Auf Selbsttests an den Schulen setzt auch Faßmann weiterhin, er will das System laufend verbessern, wie er betonte. Etwa durch das Pilotprojekt in Wien, das die Einführung von PCR-Tests prüft. Ob diese - wie von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) für den Herbst gewünscht - drei Mal wöchentlich möglich seien, bezweifelt er. Dies sei eine "gewaltige Zahl" und eine Frage der Praktikabilität, betonte der Bildungsminister.