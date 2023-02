Maschgoro, Maschgoro, Rollolo in Dornbirn

Mit dem großen Umzug feierte man in Dornbirn am Sonntag den Faschingshöhepunkt.

Angeführt (und veranstaltet) wurde der große Umzug traditionell von der Dornbirner Fasnatzunft, die seit 1960 in Dornbirn in Sachen fünfte Jahreszeit das Sagen hat. Mit insgesamt 1100 Mitgliedern ist man die größte Zunft in Österreich und vereint gleich fünft Bezirke in sich: Kehlegg, Watzenegg, Mühelbach, Haselstauden und Rohrbach. Ehrensache, das natürlich auch alle fünf faschingsverrückten Bezirke wieder mit ihren Gruppen, Wagen und Garten am Start waren und für ordentlich Stimmung sorgten.