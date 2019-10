Martina Ess kandidiert nicht mehr für den Bundesrat

ÖVP-Bundesrätin Martina Ess hat am Freitag mitgeteilt, dass sie der Länderkammer des Parlaments in den nächsten fünf Jahren nicht mehr angehören wird.

„Ich habe mich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, für eine erneute Nominierung im Bundesrat nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Künftig tausche ich das Rednerpult im Parlament wieder intensiver mit meinem Moderationsmikrofon“, so Ess. Martina Ess ist selbständig im Bereich der Moderation und Konzeptentwicklung.

„Die Entscheidung, welche Personen die Vorarlberger Volkspartei in den Bundesrat entsendet, trifft der Landesparteivorstand am 4. November“, so Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz über die Nachfolge von Ess. Die Vorarlberger Volkspartei hat das Vorschlagsrecht für zwei Bundesräte.