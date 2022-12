Martin Weinzerl bringt jede Menge Comedy ins Klubhaus

Xiberger Stand-up: Mit seiner "Eigento(u)r" gastiert der Kabarettist in der nächsten Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show (Samstag, 19.30 Uhr, VOL.AT und Ländle TV).

Ein Klubhaus im Zeichen von Comedy und Kabarett: Martin Weinzerl zählt seit Jahren zu den fixen Größen der heimischen Szene. Mit seinem jüngsten Programm "Eigento(u)r" nimmt der charismatische und wortgewandte Oberländer wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. So auch als Gast auf der korallenroten Couch. Im Gespräch mit Gastgeber Jogi spricht der Musiker und Xiberger Stand-up Comedian über sein viertes Soloprogramm, gute und schlechte Witze, Inspiration und die Eigenheiten der Vorarlberger Mentalität.

Als bekennender "Wiederholungstäter" in Sachen Humor sorgt er damit auch im Klubhaus für jede Menge Witz und Kurzweil. Außerdem thematisiert werden korrektes Grüßen, Alltagsgeschichten und die humoristischen Vorlieben der unterschiedlichen Regionen im Ländle.

Fohrenburger Klubhaus Bar und Casino Bregenz Glücksdusche

Den manchmal heiklen Fragen der Klubhaus-Community stellt sich der Kabarettist bei Lisa an der Fohrenburger Bar und gibt auch Einblick in sein Privatleben und wer sein großes Vorbild ist. Außerdem darf wieder ein glücklicher Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin unter die Casino Bregenz Glücksdusche. Bei Sara gibt's nämlich wieder die willkommene Gelegenheit, mit etwas Geschick seine Finanzen aufzubessern.

The DeadBeatz und Xiberg Stand-up

Da sich Johannes von und zu Gutenberg in den Untiefen des VOL.AT-Forums verstiegen hat und momentan als verschollen gilt, bekommt das Klubhaus-Publikum einen Auszug aus dem künstlerischen Schaffen von Martin Weinzerl zu sehen. Musikalisch sorgen The DeadBeatz für den passenden Rahmen. Klubhaus, am Samstag um 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.