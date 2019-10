Martin Staudinger neuer SPÖ-Clubobmann

Vorarlbergs SPÖ-Landesparteivorsitzender Martin Staudinger ist in der konstituierenden Sitzung des SPÖ-Landtagsklubs am Montag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt worden.

Ritsch gab nach

Unmittelbar nach der Wahl war unklar gewesen, ob Staudinger oder weiterhin Ritsch den Vorarlberger SPÖ-Landtagsklub führen wird. Ritsch gab aber schließlich nach und erklärte vor rund einer Woche via Medien, dass er sich in die zweite Reihe zurückziehen werde, um seiner Partei eine "Zerreißprobe" im Klub zu ersparen. Gleichzeitig gab er auch seinen Verzicht auf die Position des Vize-Klubchefs bekannt und sagte, dass er sich auf die 2020 anstehende Bürgermeister- und Gemeindewahl in Bregenz konzentrieren wolle.