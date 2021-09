Martin Prein über den Umgang mit dem Tod

Martin Prein gründete er das Institut für Thanatologie in Linz und gibt selbst „Letze-Hilfe-Kurse“. Sie sind für alle Menschen gedacht, denn jeder ist mit dem Thema konfrontiert.

Im Erste-Hilfe-Kurs lernt man Leben retten und in Krisensituationen richtig zu reagieren. Genau so wichtig ist der "Letzte-Hilfe-Kurs“, der Basiswissen im Umgang mit dem Leichnam und dem Schmerz von Hinterbliebenen lehrt, sagt Martin Prein. Der gebürtige Oberösterreicher war Rauchfangkehrer, LKW-Fahrer, Bestatter und ist heute Psychologe. Nach seinem Doktorat gründete er das Institut für Thanatologie (Wissenschaft vom Tod) in Linz und gibt selbst „Letze-Hilfe-Kurse“. „Sie sind für alle Menschen gedacht, denn jeder ist mit dem Thema konfrontiert“, erklärt Prein, der 2019 ein Buch mit gleichnamigem Titel schrieb, am Donnerstagabend bei "Vorarlberg LIVE".