Martin gewinnt MotoGP-Sprint in Deutschland

Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den MotoGP-Sprint im deutschen Hohenstein-Ernstthal gewonnen.

Der von Position sechs gestartete Spanier verwies am Samstag auf dem Sachsenring nach 15 Runden den italienischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) sowie den australischen KTM-Fahrer Jack Miller auf die Plätze zwei und drei. Es war Martins zweiter Sprintsieg heuer, er arbeitete sich damit in der WM-Wertung auf Rang zwei hinter Leader Bagnaia vor.

Im Rennen um den Großen Preis von Deutschland am Sonntag (14.00/live ServusTV) startet Bagnaia aus der Pole. Neben ihm in Reihe eins befinden sich Luca Marini (Ducati) und Miller. Binder steht neben Honda-Star Marc Marquez, der im Qualifying drei Mal zu Sturz gekommen war und im Sprint nur Elfter wurde, sowie dessen Bruder Alex Marquez (Ducati) in der dritten Startreihe.