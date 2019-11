Marta Bassino (ITA) gewinnt RTL in Killington

Italienischer Doppelsieg in Killington, Bassino gewinnt vor Brignone und Shiffrin. ÖSV-Damen deutlich abgeschlagen.

In Killington im US-Bundesstaat Vermont ging bei windigen Verhältnissen der zweite Riesenslalom der Damen in der noch so jungen Weltcupsaison über die Bühne.