Mars-Mission completed: Gebrüder Weiss als Logistikpartner

Gebrüder Weiss unterstützte als offizieller Logistikpartner die 13. Mars-Analogmission in Israel.

Ende Oktober wurde die von Gebrüder Weiss als offizieller Logistikpartner unterstützte Mars-Analogmission in Israel abgeschlossen. Dabei handelte es sich um die 13. Internationale Mars-Analogmission.

Simulation unter Isolationsbedingungen

Ein Team von Auszubildenden des internationalen Transport- und Logistikdienstleisters hatte den Transport der Missionsausrüstung von Innsbruck zum Testgelände in der Negev-Wüste organisiert. Dort hatte das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) in der Mars-ähnlichen Landschaft eine astronautische Marsexpedition mit einer sechsköpfigen Feldcrew unter Isolationsbedingungen simuliert.

„Diese Marsmission zu begleiten ist so, als ob man einen kleinen Einblick in die Zukunft der Logistik erhält. Das freut und inspiriert uns sehr. Wir lernen viel durch diese Partnerschaft und bedanken uns beim ÖWF für die professionelle Zusammenarbeit. Zukunftsweisende Mobilitätsprojekte werden wir weiterhin unterstützen", zog Frank Haas (Head of Corporate Brand Strategy & Communications) ein Resümee.