Markus Wallner rechnet künftig mit mehr Deutschförderklassen in Vorarlberg

An voraussichtlich neun Volksschulen in Vorarlberg starten diesen Herbst separate Deutschklassen. Während man vonseiten der Schulen die mangelnden Vorgaben kritisiert, sieht man beim Land die Zahl der Klassen inzwischen als repräsentativ.

Ab Herbst wird Vorarlberg voraussichtlich neun Deutschförderklassen haben: Drei Volksschulen in Lustenau, zwei in Bludenz und je eine in Dornbirn, Lauterach, Nüziders und Rankweil und Dornbirn richten entsprechende Klassen ein. Anfänglich waren die Zuständigen des Bildungsministeriums davon ausgegangen, dass es in Vorarlberg 79 sein werden. Bei einem Blick in die anderen Bundesländer sieht Landeshauptmann Markus Wallner die Zahl von neun Klassen als repräsentativ an: