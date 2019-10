Markus gewinnt mit seinen Ländlepunkten einen 100 Euro Einkaufs.Lust Gutschein!

Shopping-Fans hatten auch bei diesem Gewinnspiel eine große Freude beim mitmachen, denn VOL.AT verloste dieses Mal einen 100 Euro Einkaufs.Lust Gutschein!

Nichts wie ran an die Ländlepunkte.

Denn ein paar Ländlepunkte braucht es, um an den VOL.AT-Gewinnspielen teilnehmen zu können. Gerade eben warten ein Iphone11, ein 25-Euro-Intersport Gutschein, Monzana Elektro Laubsauger, Tickets für One Night of Tina und Wellness mit Freunden auf ihre Verlosung.