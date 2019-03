Markus Burger neuer Cheftrainer bei Bregenz Handball

Bregenz Handball geht mit einem neuen Cheftrainer in die entscheidende Phase der Saison. Mit Markus Burger übernimmt mit sofortiger Wirkung ein Bregenzer Urgestein das Kommando.

Burger spielte von der Jugend bis in die 2. Liga insgesamt 23 Jahre für Bregenz und war danach 10 Jahre als Co-Trainer im Verein tätig. Anschließend übernahm er 2008 in St. Gallen seinen ersten Posten als Cheftrainer, bevor er unter Dagur Sigurdsson Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und mit Alpla Hard viermal österreichischer Meister und einmal Cupsieger wurde. Nach einem Gastspiel in Luxemburg folgte eine einjährige Pause, ehe ihn der Weg jetzt zurück nach Bregenz führte.

In der Bonusrunde gab es bislang nur einen Sieg in fünf Spielen. Dem Derbyerfolg gegen Hard stehen enttäuschende Auftritte in Graz und bei Westwien sowie das ernüchternde 20:35 am vergangenen Freitag zu Hause gegen Krems gegenüber. Das führte schließlich zur Erkenntnis, dass es frische Impulse braucht, um das angestrebte Halbfinale in der Liga und ein gutes Abschneiden als Co-Veranstalter beim Cup Final 4 in Dornbirn schaffen zu können. „Markus ist nicht zuletzt als großer Motivator bekannt. Und er kennt den Verein und die Liga in- und auswendig. Das wird uns schnell wieder Stabilität geben und dahin bringen, wo wir hingehören“, ist Präsident Roland Frühstück überzeugt.