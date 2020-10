Markttreiben am Dorfplatz legt Pause ein

Buch. Pandemische Entwicklung bedingt nun auch die Absage des „Klosamarktes“.

Den markanten Dorfplatz zum Auftakt in die Adventszeit zur Marktmeile umfunktionieren, dass ist grundsätzlich jedes Jahr die Devise einiger Ortsvereine in der kleinen Hofsteiggemeinde. Seit 1998 halten die Bucher am bewährten Klosamarkt fest, der sich in der Region längst einen Namen gemacht hat. Nach Schulbeginn zeigte sich die Verantwortlichen noch vorsichtig optimistisch, dass die Outdoor-Veranstaltung am Vortag des ersten Adventsonntages, mitunter in ausgedünnter Form über die Bühne gehen kann. Zwischenzeitlich hat sich die Lage maßgeblich mit den neuen Schutzmaßnahmen auf Bundes- und Landesebene signifikant verschärft, wodurch das normalerweise stark ausgeprägte Vereinsleben im Ort nun stagniert. „Zur gegenwärtigen Lage ist die Planung und Durchführung des Marktes nicht mehr möglich, da auch die Verhältnismäßigkeit fehlt“, bringen Bertram Martin, Lothar Gunz und Michel Stocklasa vom OK-Team auf den Punkt.