Marktgeschehen nimmt nochmals ordentlich Fahrt auf

Hörbranz. Dorfzentrum ist Schauplatz für Saisonende und großen Auftakt zugleich.

Am dritten Adventwochenende geht der Wochenmarkt von 8.00 bis 12.00 Uhr in seine letzte Runde. Selbstgemachtes, bäuerliche und regionale Erzeugnisse stehen am Samstag, den 16. Dezember nochmals im Fokus, ehe die Winterpause bis Anfang März folgt. „Heuer konnten wir das Angebot mit saisonalen Produkten erweitern“, reflektiert Gemeinderat Josef Berkmann auch in Anbetracht mehrerer Begleitveranstaltungen dankbar und erfreut gegenüber den Beteiligten. Das temporäre Ende des wöchentlichen Treffpunkts am Samstag läutet zeitgleich den Auftakt für einen vorweihnachtlichen „Klassiker“ ein. So öffnet der Weihnachtsmarkt im Herzen von Hörbranz von 16.00 bis 21.00 Uhr seine Pforten.