Marktgemeinde Hörbranz mit neuem Amtsleiter

Kürzlich hat Ing. Slobodan Tegeltija seinen Dienst bei der Marktgemeinde angetreten.

Auf den Abschluss der HTL in Rankweil im Jahr 2008 folgten vier Jahre in der Baubranche (Hoch-, Industrie- und Wohnungsbau). Mit der Neuorientierung trat er nachfolgend in den Exekutivdienst bei der Stadtpolizei Feldkirch ein. Die Tätigkeit bei der Landespolizeidirektion mit den Schwerpunkten Mitarbeiterführung und Wirtschaftskriminalität ergänzt den Lebenslauf des in Bregenz wohnhaften neuen Hörbranzer Amtsleiters. Auf kommunaler Ebene stand ab November 2020 die Amtsleitung bei der Gemeinde Kennelbach mit den Fachbereichen innere Verwaltung, Personalplanung, -führung und -entwicklung im Fokus.